Riassunto: Tigo Energy offre una soluzione di ricarica dei veicoli elettrici integrata, residenziale e ottimizzata per l’energia solare per il mercato tedesco

GO EV Charger è una stazione di ricarica per veicoli elettrici che si integra in modo fluido con la soluzione Tigo EI Residential Solution, offrendo un’infrastruttura integrata per veicoli elettrici rivolta ai proprietari.

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), fornitore leader di soluzioni intelligenti solari e di accumulo di energia, ha annunciato oggi il lancio di GO EV Charger di Tigo per il mercato tedesco. GO EV Charger è una stazione di ricarica intelligente per veicoli elettrici in grado di offrire un’integrazione fluida con la soluzione di energia solare e accumulo Tigo EI Residential. Disponibile come caricatore monofase e trifase per una potenza fino a 22 kW, il caricabatterie GO EV Charger può essere montato a parete in interni o in esterni e include la tecnologia RFID per una semplice autenticazione degli utenti.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

