Riassunto: Tigo Energy offre servizi avanzati di gestione e monitoraggio della flotta solare in Australia

Il software di gestione delle flotte di Tigo distribuito da SCE Energy monitora oltre 20.000 moduli solari da un unico pannello di comandi.

CONCORD, Australia–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) (“Tigo” o la “Società”), fornitore leader di soluzioni intelligenti di energia solare e stoccaggio di energia, oggi ha annunciato che il cliente di lunga data SCE Energy Solutions ha distribuito Tigo Fleet Manager, un’estensione della piattaforma Tigo Energy Intelligence (EI), dotata di un potente pannello di comandi interattivo che offre dati ricchi e azionabili sulle prestazioni del sistema dalla flotta al livello dei moduli. SCE Energy Solutions (SCE) utilizza Tigo EI Fleet Manager per scoprire e rendere operativi informazioni sofisticate sulla crescente flotta di sistemi solari gestiti dall’azienda per fornire ai suoi clienti i massimi standard possibili di prestazioni, affidabilità, stabilità finanziaria e sicurezza.









Contacts

Referente per le relazioni con i media:

Technica Communications



Cait Caviness



tigoenergy@technica.inc

Referente per le relazioni con gli investitori:

Gateway Group



Matt Glover o Tom Colton



(949) 574-3860



TYGO@gateway-grp.com