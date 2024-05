Riassunto: Tigo Energy offre i sistemi solari MLPE più potenti per moduli bifacciali ad alta potenza

I dispositivi Tigo TS4-X offrono le ultime funzionalità in termini di sicurezza, monitoraggio e ottimizzazione, inclusa una nuova capacità Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS) per applicazioni critiche, per gli installatori di impianti solari che utilizzano moduli fino a 800 W

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per energia solare, ha annunciato oggi le più recenti aggiunte alla famiglia di prodotti Tigo Flex MLPE, la linea Tigo TS4-X. Sviluppati per i mercati commerciale e industriale (C&I) nonché per quello dell’energia solare, i prodotti Tigo TS4-X supportano i più recenti moduli solari ad alta potenza, fino a 800 W.





