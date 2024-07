Riassunto: Tigo Energy offre approfondimenti scalabili sulla piattaforma EI per gli installatori di impianti solari multi-sito in forte crescita

Per gestire le crescenti spese di gestione e manutenzione (O&M) dei portafogli solari in costante espansione, Tigo presenta EI Professional, un set di strumenti avanzati per gli installatori.

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per impianti solari e di energia, ha annunciato oggi il lancio di una nuova serie di potenti funzionalità personalizzabili della piattaforma Energy Intelligence (EI) di Tigo. Grazie a un approccio riorganizzato, aggiornato e graduale per fornire il giusto monitoraggio e le giuste informazioni sull’energia solare, anche le società di installazione di piccole e medie dimensioni possono gestire in modo sostenibile i loro portafogli clienti nel fotovoltaico in crescita. Questi miglioramenti della piattaforma sono stati introdotti nel momento in cui la base di installazioni fotovoltaiche negli USA supera la soglia dei 5 milioni di installazioni e il settore considera il modo in cui gestirà le attività O&M se queste cifre verranno raddoppiate entro il 2030 o triplicate entro il 2034.





