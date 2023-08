Riassunto: Tigo Energy offre a EDF Renewables Israel il sistema Predict+

La tecnologia Tigo Predict+ offre un sistema di fornitura con capacità di previsione finanziaria all’avanguardia

RAANANA, Israele–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), fornitore leader di soluzioni di energia solare e accumulo di energia, oggi ha annunciato l’espansione della collaborazione della Società con EDF Renewables Israel, parte di EDF Group e importante sviluppatore e operatore di energia rinnovabile, per ottimizzare le prestazioni di parchi fotovoltaici in Israele utilizzando la tecnologia Tigo Predict+. Parte della piattaforma Tigo Energy Intelligence (EI), la tecnologia Tigo Predict+ permette a EDF Renewables di integrare diverse serie di dati per produrre modelli predittivi personalizzabili di elevata precisione.





