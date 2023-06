Riassunto: Tigo Energy lancia una soluzione “solar-plus-storage” per il mercato tedesco all’Intersolar Europe

Tigo presenterà soluzioni per impianti fotovoltaici residenziali che rendono veloce, flessibile e affidabile per gli installatori europei la gestione del parco basato sui dati, dell’immagazzinamento di energia e dello sfruttamento dell’energia solare.

MONTEVARCHI, Italia–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc.(NASDAQ: TYGO), leader nello sviluppo di soluzioni per l’immagazzinamento di energia e lo sviluppo di impianti fotovoltaici intelligenti, oggi ha annunciato il lancio della soluzione residenziale per lo sfruttamento dell’energia solare Tigo EI (Energy Intelligence) per il mercato tedesco al Salone 2023 Intersolar Europe. La soluzione Tigo EI include un inverter predisposto per l’immagazzinamento, un sistema modulare di batterie e tutti gli altri componenti necessari rendere veloci, flessibili e affidabili entrambe le tipologie di installazioni fotovoltaiche – solo utilizzo dell’energia solare o “solar-plus-storage” (utilizzo più immagazzinamento). I rappresentanti Tigo illustreranno la gamma completa di soluzioni hardware e software dell’azienda all’Intersolar Europe che si svolgerà dal 14 al 16 giugno 2023 al Messe München di Monaco di Baviera, Germania.

