Riassunto: Tigo Energy dà il benvenuto a GoodWe Technologies in qualità di ultimo licenziatario per lo spegnimento rapido

L’accordo di licenza concede a GoodWe i diritti di implementazione dei prodotti contenenti la proprietà intellettuale di spegnimento rapido di Tigo, per la conformità con le normative in materia di sicurezza.

CAMPBELL, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), fornitore leader di soluzioni solari e per l’accumulo energia intelligenti, oggi ha annunciato che GoodWe Technologies Co., Ltd., produttore di inverter solari e fornitore di soluzioni intelligenti per l’energia, ha ottenuto in licenza la tecnologia di spegnimento rapido a livello di modulo (Module-Level Rapid Shutdown Technology) di Tigo. In base ai termini dell’accordo, i prodotti GoodWe conformi e qualificati per la certificazione in base alla specifica per lo spegnimento rapido SunSpec (SunSpec Rapid Shutdown Specification) non violeranno i diritti di Tigo sui brevetti oggetto di licenza. La tecnologia di spegnimento rapido targata Tigo sarà implementata nel dispositivo di spegnimento rapido (Rapid Shutdown Device) di GoodWe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i rapporti con i media:

Technica Communications



Cait Caviness



tigoenergy@technica.inc

Contatto per i rapporti con gli investitori:

Gateway Group



Matt Glover o Tom Colton



(949) 574-3860



TYGO@gateway-grp.com