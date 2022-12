Riassunto: Tigo Energy aumenta la capacità di analisi dei dati energetici con l’acquisizione di FSIGHT

La società di software apporta a Tigo potenti capacità di analisi e previsione e aggiunge nuove opportunità di monetizzazione dei dati energetici

CAMPBELL, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., fornitore leader di soluzioni intelligenti per l’energia solare e l’accumulo di energia, ha annunciato oggi l’acquisizione di FSIGHT, un’azienda di software per l’analisi dei dati energetici con sede a Hod HaSharon, in Israele. Con FSIGHT, Tigo amplia la propria capacità di sfruttare i dati di consumo e produzione di energia per i produttori di energia solare, aggiungendo una potente piattaforma di previsione che fornisce dati ricchi e fruibili sulle prestazioni del sistema, dalla rete fino al livello del modulo. La transazione è stata firmata martedì 29 novembre 2022.

