Riassunto: Tigo Energy annuncia una raccolta di capitali pari a 50 milioni di dollari a sostegno di iniziative di crescita

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (“Tigo” o la “Società”), leader nello sviluppo di soluzioni per l’immagazzinamento di energia e lo sviluppo di impianti fotovoltaici intelligenti, ha siglato un accordo definitivo con L1 Energy per l’acquisto di 50 milioni di dollari di obbligazioni convertibili di nuova emissione (le “Obbligazioni”) per sostenere le opportunità di crescita della Società tramite l’implementazione delle sue soluzioni per l’immagazzinamento di energia e lo sviluppo di impianti fotovoltaici intelligenti nonché il rimborso del debito attuale. L’operazione si è conclusa simultaneamente alla sigla.

Le obbligazioni fruttano un tasso d’interesse annuale fisso del 5,0% con data di maturità a 36 mesi e possono essere convertite, a scelta dell’investitore, in azioni ordinarie Tigo o in uno strumento di equity equivalente creato in seguito a un evento di un’azienda quotata in borsa, che include la fusione con una società specializzata in acquisizioni per scopi speciali (SPAC).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

