Riassunto: Tigo Energy amplia la sua soluzione energetica completa per il settore residenziale per l’Italia con il caricabatterie GO EV Charger

Installato recentemente in Italia da Ferri Quinto, il caricabatterie per veicoli elettrici GO EV Charger verrà presentato alla fiera KEY che si terrà a Rimini e fornirà agli installatori di impianti fotovoltaici un’opportunità di espansione per una soluzione energetica domestica semplice.

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), un fornitore leader di soluzioni software per l’energia e il solare, ha annunciato oggi il lancio del caricabatterie GO EV Charger per il mercato italiano. GO EV Charger è una stazione di ricarica residenziale intelligente per veicoli elettrici (EV) in grado di offrire agli installatori di impianti solari la possibilità di aggiungere e-mobility che si integra senza problemi con la soluzione di energia solare residenziale Tigo EI (Energy Intelligence) che include invertitore, sistema di batteria, dispositivi TS4 MLPE e tutto ciò che è necessario per installazioni solari rapide, felssibili e affidabili.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Comunicazioni di Technica



Cait Caviness



E-mail: tigoenergy@technica.inc