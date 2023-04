Riassunto: TIDAL lancia live

– La novità consente ai fan della musica di condividere e vivere la musica insieme nel momento stesso.



-Diplo, Aluna e Alesso vanno in onda con TIDAL

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Oggi, la piattaforma di musica globale TIDAL ha lanciato Live, una nuova caratteristica in-app che facilita agli abbonati di TIDAL HiFi e HiFi Plus la condivisione di musica nello stesso momento senza essere fisicamente insieme. Live consente ai gruppi di qualsiasi dimensione di riunirsi per un evento speciale, l’uscita di un album, un viaggio in auto o un momento insieme.





Già sottoposto a beta test come “DJ” attraverso un programma di accesso anticipato, Live è un nuovo modo per i fan di condividere musica spontaneamente.

