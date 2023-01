Riassunto: Tianjin Port Group e Huawei annunciano l’approfondimento della cooperazione per realizzare un digital twin del porto

TIANJIN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Tianjin Port Group e Huawei questa settimana hanno annunciato l’approfondimento della reciproca cooperazione per realizzare un digital twin del porto, nell’obiettivo di aumentarne l’automazione e le funzionalità intelligenti. Yang Jiemin, vicepresidente di Tianjin Port Group, ha spiegato che il programma si articola in tre parti: realizzazione di nuovi terminal automatizzati, aggiornamento dei terminal tradizionali e trasformazione digitale complessiva.

Il terminal della Sezione C nell’area Beijiang presso il porto di Tianjin è stato il primo terminal portuale intelligente e a zero emissioni di carbonio. È diventato operativo su larga scala dal punto di vista operativo nell’ottobre del 2021 e da allora è rimasto costantemente in funzione.

