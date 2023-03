Riassunto: Thundercomm ottiene le approvazioni da parte di Deutsche Telekom per T62 SOM, basato sul sistema modem-RF 5G Snapdragon X62

NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Thundercomm, leader globale nel settore dei moduli intelligenti per l’Internet delle cose (IoT), oggi annuncia che il suo modulo cellulare 5G di nuova generazione, TurboXT62G-EA, ha ottenuto la certificazione da parte di Deutsche Telekom, importante operatore di telecomunicazioni in Europa. In qualità di modulo cellulare leader di settore, TurboX T62G-EA SOM si basa sull’innovativo sistema modem-RF 5G Snapdragon® X62 e dispone già delle certificazioni normative CE e KC per l’Europa e la Corea, oltre alle approvazioni di Deutsche Telekom e di KT. Snapdragon X62 è stato progettato per estendere il 5G a più applicazioni, tra cui l’IoT.

