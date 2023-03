Riassunto: Thundercomm annuncia il lancio di EB3Gen2 Edge AI Station che promuoverà la trasformazione digitale nel campo delle soluzioni IoT

NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Thundercomm, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni e prodotti per l’Internet degli oggetti (IoT), annuncia l’espansione della sua linea di prodotti Edge Station con il lancio di EB3Gen2 Edge AI Station, basato sul System-on-Chip (SoC) QCS6490 di Qualcomm®. Progettato per l’uso con sistemi operativi Linux, Ubuntu, Android e Windows opzionali, è il primo dispositivo per edge computing del suo tipo a offrire funzionalità IA di altissima qualità a un prezzo accessibile, presentandosi come una solida piattaforma per accelerare la trasformazione digitale in vari campi – produzione intelligente, retail intelligente, città intelligenti, collaborazione video e altri ancora.

EB3Gen2 Edge AI Station è dotato del motore IA di ultima generazione con prestazioni di intelligenza artificiale 13 INT8 TOPS, servizio di analisi IA di media con streaming ottimizzato e può supportare fino a 8 canali per decodifica FHD, per cui è ideale per un elevato throughput, scenari a bassa latenza di monitoraggio della sicurezza, monitoraggio della sicurezza del traffico, assicurazione della qualità in attività manifatturiere, monitoraggio della sicurezza della produzione negli stabilimenti, monitoraggio della sicurezza delle operazioni in stazioni di servizio, analisi del comportamento dei clienti in negozi di vendita al dettaglio e così via.

