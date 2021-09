Riassunto: ThreatConnect si espande in Sudafrica grazie alle partnership con i principali MSSP

ThreatConnect continua a crescere nella regione EMEA dopo il recente partenariato con BUI, importante fornitore di servizi per la sicurezza gestita (MSSP) in Sudafrica.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–ThreatConnect, Inc.®, leader nella riduzione della complessità e nel supporto del miglioramento dei processi decisionali in materia di cybersicurezza, ha annunciato la creazione di una partnership strategica con BUI, il maggior Security and Consulting Partner di Microsoft in Sudafrica.

BUI è un premiato Microsoft Azure Expert MSP, fa parte della Microsoft Intelligent Security Association ed è un Gold Microsoft Partner che fornisce soluzioni sul cloud e per la sicurezza, oltre a servizi professionali, in Sudafrica e nel resto del mondo.

