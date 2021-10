Riassunto: ThreatConnect rilascia Risk Quantifier™ 6.0 e guida l’innovazione continua nella quantificazione del rischio cibernetico

L’ultima release propone un supporto completo per gli scenari FAIR e innovativi scenari FAIR semi-automatici studiati per eliminare la soggettività, aumentare la velocità dell’adozione e fornire risultati utili alle aziende che devono prendere decisioni finanziarie informate in materia di rischio informatico

ARLINGTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–ThreatConnect Inc.®, leader nella riduzione della complessità e nel miglioramento del processo decisionale in materia di cybersicurezza, oggi ha rilasciato ThreatConnect Risk Quantifier™ 6.0 (RQ 6.0). L’azienda prosegue così nel percorso di innovazione nel campo emergente della quantificazione del rischio informatico.

ThreatConnect Risk Quantifier™ (RQ) permette di rilevare i rischi finanziari che le aziende devono affrontare a seguito degli attacchi cibernetici, oltre che di dare la priorità agli investimenti che generano i migliori ROI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

