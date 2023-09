Riassunto: think-cell acquisisce una startup in ambito IA, AskBrian, per rivoluzionare il settore della produttività

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–think-cell, il software leader in ambito produttività per la creazione di presentazioni basate su dati in Microsoft PowerPoint, annuncia l’acquisizione riuscita di AskBrian, un’azienda specializzata nell’uso dell’IA per business e professionisti. Questa mossa strategica amplia l’offerta del prodotto di think-cell e anche gli usi della sua tecnologia con un focus specifico sulla produttività sul posto di lavoro.





AskBrian ha sviluppato Brian, un assistente sicuro, multifunzione e supportata dalla IA per aiutare aziende e professionisti ad automatizzare le task più ripetitive e che richiedono più tempo tramite Microsoft Teams, email e Slack. Brian può effettuare una serie di task molto diverse fra loro grazie a tecnologie innovative e provider di dati, rispettando al tempo stesso le normative europee in tema di privacy e sicurezza informatica.

“Siamo felici di dare il benvenuto ad AskBrian nella famiglia di think-cell mentre ci prepariamo a iniziare questa nuova fase di crescita e innovazione,” ha riferito Kenny Wyatt, CEO di think-cell.

