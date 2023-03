Riassunto: ThetaRay registra un’impennata della domanda di monitoraggio delle transazioni transfrontaliere nel contesto della crisi bancaria

L’instabilità finanziaria sta determinando un grande movimento di fondi da parte di aziende che diversificano gli investimenti tra istituzioni e paesi, richiedendo servizi di trasferimento di denaro rapidi ed efficienti

NEW YORK & LONDRA & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, fornitore di tecnologie di monitoraggio delle transazioni basate sull’intelligenza artificiale che consentono alle banche e alle fintech di effettuare pagamenti globali affidabili, ha annunciato oggi di aver registrato un aumento della domanda per la sua sofisticata soluzione SaaS di intelligenza artificiale SONAR, che può aiutare a mantenere i trasferimenti transfrontalieri di denaro senza problemi e senza interruzioni nel contesto dell’ultima crisi bancaria.





In seguito al crollo della Silicon Valley Bank (SVB), con le banche che hanno subito una corsa ai depositi, le banche e le fintech hanno bisogno di strumenti più avanzati in grado di monitorare i trasferimenti in modo rapido ed efficiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nina Gilbert, ThetaRay PR



Nina.gilbert@thetaray.com