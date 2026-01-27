Riassunto: ThetaRay presenta Ray: una suite di strumenti analitici basata sull’intelligenza artificiale agentica che offre indagini antiriciclaggio più rapide e coerenti

Una delle prime suite agentiche che accelera la gestione dei casi di antiriciclaggio, standardizza le indagini in diverse giurisdizioni e genera documentazione pronta per la regolamentazione, pur dando agli analisti il controllo totale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Di fronte a standard normativi globali in rapida evoluzione e alla crescente attenzione verso l'antiriciclaggio (AML), ThetaRay oggi ha annunciato il lancio di Ray , una suite per indagini in materia AML basata sull'Agentic AI, ideata per trasformare il modo in cui gli istituti finanziari conducono indagini di monitoraggio delle transazioni. Integrata nel ThetaRay Investigation Center, Ray estende la Cognitive AI dal rilevamento all'indagine, unendo l'esecuzione investigativa autonoma e il supporto all'analista su richiesta, permettendo agli istituti finanziari di migliorare significativamente il tempo di risoluzione dei casi e portare maggiore coerenza al processo investigativo di diversi team e giurisdizioni.

