Riassunto: ThetaRay e Piie collaborano nella tecnologia di IA per i pagamenti delle assicurazioni

La start-up Insurtech integrerà la soluzione AML di ThetaRay per fornire protezione dai rischi e analisi approfondite al settore assicurativo

CHARLOTTE, N.C. & NEW YORK & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, fornitore leader nel campo della tecnologia di monitoraggio delle transazioni basata su IA, e Piie, Inc., una compagnia di insurtech che fornisce un motore di pagamento intelligente, oggi hanno annunciato una collaborazione per implementare una soluzione AML avanzata per i pagamenti delle richieste d’indennizzo assicurativo.





In base a questo accordo, Piie (Payments Intelligent Integration Engine) integrerà la soluzione AML di monitoraggio delle transazioni SONAR basato su IA di ThetaRay per monitorare e rilevare anomalie sintomo di sospette frodi finanziarie sulla sua piattaforma di payments-as-a-service, che include il supporto di applicazioni mobili.

Piie, una piattaforma per pagamenti sicuri e scalabili con sede a Charlotte, NC, offre al settore assicurativo una soluzione di pagamenti in tempo reale basata su IA.

