Riassunto: ThetaRay e Millennium EBS stringono una collaborazione strategica per rivoluzionare le soluzioni di conformità per gli istituti finanziari

Con il rapido aumento costante delle operazioni di pagamento digitale, la tecnologia AML su base AI è fondamentale per combattere la criminalità finanziaria

TEL AVIV e PRINCETON, N.J.–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, importante fornitore di tecnologia di monitoraggio delle transazioni potenziata dall’intelligenza artificiale e Millennium EBS, leader globale nelle soluzioni di hub di pagamento, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per fornire una soluzione di conformità end-to-end, facile da usare e all’avanguardia per i pagamenti nel settore bancario.





Grazie a questa collaborazione, la soluzione di conformità di ThetaRay verrà integrata senza soluzione di continuità nella piattaforma hub di pagamento di Millennium EBS, offrendo alle banche e agli istituti finanziari un monitoraggio in tempo reale, un’analisi dei rischi accurata e informazioni azionabili per gestire i rischi in modo efficace e tenersi al passo con le sfide normative in continua evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

