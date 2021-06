Riassunto: TheGreenBow si allea con Zyxel per un VPN Client per macOS

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–L’azienda francese di software di sicurezza digitale TheGreenBow e l’importante società taiwanese di networking sicuro Zyxel estendono la loro collaborazione con un VPN Client per macOS.

Zyxel Networks è un leader nella fornitura di soluzioni sicure di networking aziendale e domestico potenziate da AI e cloud premiate da riconoscimenti mondiali nei suoi prodotti di sicurezza.

Zyxel è un partner di lunga data di TheGreenBow: il primo contratto risale al 2007 e prevedeva l’aggiunta da parte di Zyxel di un VPN Client per Windows alla sua linea di prodotti. “Questa collaborazione mostra la rinnovata fiducia di un partner di lunga data. È la prova della nostra capacità di progettare e sviluppare software per il design personalizzato e ci rafforza in un momento in cui la domanda di VPN Client per macOS è in forte aumento”, afferma Mathieu Isaia, CEO di TheGreenBow.

