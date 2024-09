Riassunto: The Raine Group assume Alexander Verbitsky in qualità di amministratore delegato

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–The Raine Group (“Raine”), società leader globale di consulenza strategica e investimenti, ha annunciato oggi che Alexander Verbitsky è entrato a far parte dell’azienda in qualità di amministratore delegato, e che si concentrerà sull’industria del gioco e lavorerà per espandere la presenza di Raine sul mercato europeo.





Verbitsky si unisce a Raine dopo un’esperienza a Tripledot Studios (“Tripledot”), una forza motrice nel settore dei giochi per dispositivi mobili, in cui è stato alla guida della strategia e dello sviluppo aziendali. Tripledot, società in portafoglio di Raine Partners, è stata nominata dal Financial Times come l’azienda in più rapida crescita in Europa del 2023. Verbitsky contribuirà allo sviluppo di Raine con il suo solido background nei settori di consulenza strategica e investimenti bancari, forte della sua esperienza con McKinsey & Company e Goldman Sachs in qualità di consulente di fusioni e acquisizioni di alto profilo, finanziamenti e revisioni strategiche.

