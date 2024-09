Riassunto: The NAGA Group amplia la base utenti con il lancio della prima app di trading integrata in Telegram messenger

AMBURGO, Germania–(BUSINESS WIRE)–The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), operatore della super app finanziaria all-in-one NAGA, sta per lanciare la prima app di trading completamente integrata nell’ecosistema Telegram, con una mossa coraggiosa che potrebbe ridefinire il modo in cui gli investitori retail interagiscono con i mercati finanziari. In questo modo, NAGA otterrà l’accesso immediato alla base utenti di Telegram (950 milioni), con una potenziale capitalizzazione su un pubblico vasto e ancora inesplorato. Una mossa da pioniere per NAGA all’interno di un nuovo spazio, con un potenziale significativo per la crescita degli utenti e i conseguenti ricavi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori



The NAGA Group AG



Michael Milonas



Cofondatore e vice CEO



ir@naga.com