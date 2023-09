Riassunto: The Long Island Press amplia un white paper di RevBits che esamina un devastante attacco informatico nel 2022 al sistema digitale della Suffolk County, nello stato del New York

MINEOLA, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–RevBits, società di soluzioni di sicurezza informatica con sede a Long Island, New York, ha completato la disamina dell’attacco informatico alla Suffolk County, New York, avvenuto nel 2022, che paralizzò quasi totalmente i sistemi governativi per diversi mesi, con effetti sulle attività municipali e sulle interazioni tra i cittadini e il governo della contea. Il report di RevBits, Suffolk Hack Part of a Chinese Plot? (L’attacco informatico alla Suffolk County parte di un complotto cinese?), è stato recentemente descritto in un articolo speciale pubblicato nell’edizione di settembre di The Long Island Press.









Un anno fa, l’8 settembre 2022, è apparsa nel sistema informatico del governo della Suffolk County una mail anonima che annunciava un attacco devastante: il furto da parte di ignoti di quattro terabyte di dati – circa 300 milioni di pagine di informazioni dettagliate del governo, tra cui dati personali strettamente riservati riguardanti 26.000 attuali ed ex dipendenti, nonché dati personali e bancari appartenenti a più di 400.000 cittadini che avevano ricevuto multe per violazioni al codice della strada negli ultimi anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Neal Hesterberg



Vice Presidente dello Sviluppo commerciale



neal.hesterberg@revbits.com