Riassunto: The Estée Lauder Companies Inc. fornisce informazioni su incidente di cybersecurity

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha rilevato un incidente di cibersicurezza nel corso del quale una parte terza non autorizzata ha ottenuto accesso ad alcuni dei sistemi della società. Dopo essersi resa conto dell’accaduto, la società ha agito tempestivamente sospendendo alcuni dei propri sistemi e avviando un’indagine con l’assistenza di terzi esperti di cibersicurezza. La società è inoltre in contatto con le forze dell’ordine. Allo stato attuale delle indagini la società ritiene che il soggetto non autorizzato abbia ottenuto alcuni dati dai sistemi aziendali e si sta adoperando per definire la natura e la portata di tali informazioni.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

