Riassunto: Thales velocizza ulteriormente il suo sviluppo della sicurezza informatica con l’acquisizione di OneWelcome, leader nella gestione delle identità e degli accessi dei clienti

OneWelcome ha sede nei Paesi Bassi ed è leader europeo nel comparto CIAM (Customer Identity and Access Management) grazie al suo know-how essenziale e fortemente richiesto nel settore della cybersecurity.

Il cloud targato OneWelcome per le identità degli utenti esterni, come consumatori, partner commerciali e appaltatori, completa le capacità di Thales nella gestione delle identità e degli accessi, e si rivolge in particolare ad aree critiche quali la riservatezza dei dati, le deleghe e la gestione del consenso.

Questa acquisizione rappresenta una nuova fase nella strategia di Thales1, che punta all’ulteriore consolidamento della sua posizione dominante di realtà globale della sicurezza informatica e fornitore leader di soluzioni per l’identità digitale sicura e affidabile.

PARIS LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)–Confermando la sua scelta strategica di sviluppo della cybersicurezza, Thales annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione di OneWelcome, leader europeo nel mercato, in rapida crescita, della gestione delle identità e degli accessi dei clienti, per un valore totale di 100 milioni di euro.





Contacts

CONTATTO STAMPA

Thales, rapporti con i media

Identità e sicurezza digitali

Vanessa Viala



+33 (0)6 07 34 00 34



vanessa.viala@thalesgroup.com