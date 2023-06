Riassunto: Thales si è aggiudicata un contratto pluriennale per la nuova generazione di passaporti elettronici USA

Il contratto avrà una durata massima di 10 anni e fornirà la più recente tecnologia di copertura elettronica dei passaporti (eCover) ai titolari di passaporti statunitensi.

Thales, leader mondiale nella sicurezza digitale, ha consegnato oltre 127 milioni di passaporti elettronici USA dal 2005.

ARLINGTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–Thales, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per passaporti elettronici per oltre 40 programmi nazionali in tutto il mondo, si è recentemente aggiudicata un nuovo contratto per il passaporto americano eCover con il Government Publishing Office (GPO) degli Stati Uniti per i prossimi 10 anni.





Dal 2005, Thales ha consegnato oltre 127 milioni di eCovers e ha collaborato con il GPO per fornire tecnologia e componenti sicuri per gli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

