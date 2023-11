Riassunto: Thales e SoyYo rafforzano la collaborazione per portare le passkey a milioni di colombiani

Le passkey FIDO2 offrono ai consumatori un modo più facile e sicuro di accedere ai servizi digitali

La soluzione di Thales consente la facile implementazione di passkey per qualsiasi fornitore di servizi digitali, anche in settori regolamentati

L’identità incentrata sul cliente di SoyYo consente l’utilizzo di passkey di identità verificata che diventano interoperabili attraverso diverse parti coinvolte, rendendole ideali per casi di utilizzo in open finance

MEUDON, Francia–(BUSINESS WIRE)–Thales, il principale fornitore globale di tecnologia e sicurezza, oggi ha annunciato l’espansione della sua collaborazione con SoyYo, un fornitore di identità digitale per le aziende in Colombia, con l’introduzione delle passkey FIDO2 per l’autenticazione priva di password. Questa implementazione consentirà a milioni di colombiani di connettersi utilizzando la propria identità digitale e accedendo ai servizi digitali senza la necessità di digitare il nome utente e la password.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

STAMPA

Thales, Relazioni con i media

Sicurezza e cibersicurezza

Marion Bonnet



+33 (0)6 60 38 48 92



marion.bonnet@thalesgroup.com