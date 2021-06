Riassunto: Thales e Google rafforzano la loro collaborazione per supportare capacità potenziate di privacy e riservatezza per Google Workspace

La nuova crittografia lato client di Google Workspace (beta in arrivo) permette agli utenti finali di mantenere la proprietà delle chiavi di crittografia e la sicurezza dell’accesso con il supporto di Thales

Le nuove funzionalità di Thales forniscono alle imprese gli strumenti necessari per gestire l’utilizzo e l’accesso alle loro chiavi e proteggere le identità degli utenti finali che accedono a Google Workspace

PARIS LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)–Thales ha annunciato oggi che il suo CipherTrust Manager e SafeNet Trusted Access sono stati integrati con la crittografia lato client di Google Workspace (beta in arrivo), una nuova offerta di privacy e riservatezza per gli utenti di Google Workspace. Con maggiori capacità di gestione delle chiavi e protezione dell’identità, i clienti possono trarre vantaggio da una maggiore conformità normativa e dalla proprietà dei dati, consentendo loro di mantenere la proprietà delle chiavi utilizzate per crittografare i documenti di Google Workspace.





