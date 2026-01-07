Riassunto: Thales alimenta il chip post-quantistico di Samsung Electronics premiato dal CES*

*Consumer Electronics Show, 6-9 gennaio, Las Vegas, NV, USA

Il sistema operativo (OS) sicuro di Thales supporta il chip di sicurezza di Samsung, premiato dal CES 2026 come "Best Cybersecurity Innovation" .

. Il chip è il primo embedded Secure Element (eSE) a integrare la crittografia post-quantistica (PQC), che protegge i dispositivi dalle minacce informatiche abilitate dalla quantistica di domani.

(PQC), che protegge i dispositivi dalle minacce informatiche abilitate dalla quantistica di domani. Il software e l'OS a prova di quantistica di Thales consentono prestazioni ineguagliate, efficienza energetica e protezione dei dati a lungo termine.

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--I computer quantistici, con la loro potenza di elaborazione ineguagliata, sfideranno gli attuali standard di crittografia. È il motivo per cui Thales accoglie il riconoscimento conferito dal CES 2026 al nuovo chip di sicurezza post-quantistico messo a punto da System LSI Business di Samsung Electronics, che integra il sistema operativo sicuro e le librerie crittografiche a prova di quantistica di Thales.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER LA STAMPA

Thales, Relazioni con i media CYBER & DIGITAL

Vanessa Viala – E-mail: vanessa.viala@thalesgroup.com - Telefono: +33 607 34 00 34