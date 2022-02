Riassunto: Thales accelera la trasformazione digitale dell’ecosistema dei pagamenti sul cloud

Thales payShield 10K aiuta a fornire il nuovo servizio Hardware Security Module (HSM) di pagamento per Microsoft Azure, per l’esecuzione sicura di applicazioni di pagamento nell’ambiente Azure

La soluzione offre operazioni basate su chiave crittografica per transazioni critiche di pagamento in tempo reale

Gli istituti finanziari dispongono ora di un’ampia gamma di possibilità di utilizzo, tra cui l’elaborazione di pagamenti, l’emissione di credenziali di pagamento e la protezione dei dati sensibili

PARIS LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)–Thales oggi ha annunciato che la sua tecnologia payShield 10K sta supportando l’implementazione di un Hardware Security Module (HSM) di pagamento per Microsoft Azure, un nuovo servizio che fornisce operazioni con chiave crittografica per proteggere le transazioni critiche di pagamento in tempo reale in ambiente Azure. La soluzione è in anteprima pubblica e consente ai fornitori di servizi e agli istituti finanziari di accelerare con sicurezza la trasformazione digitale dei loro sistemi di pagamento sul cloud.





