Riassunto: Temenos, Vodeno e Aion Bank annunciano una collaborazione strategica per accelerare l’adozione del banking come servizio in Europa

Temenos e Vodeno consentiranno a organizzazioni regolamentate e non di integrare servizi finanziari nei loro percorsi clienti

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), l’azienda di software bancario, Vodeno, un fornitore di BaaS interamente cloud-native e Aion Bank, una banca digitale e istituto di credito con licenza europea, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per accelerare la realizzazione di Banking as a Service (BaaS) in Europa.

I primi servizi di banking ad essere lanciati abbinano The Temenos Banking Cloud e i servizi di gestione delle carte e di elaborazione dei pagamenti di Vodeno. Questo consentirà a banche e aziende in tutti i settori di ampliare il proprio portafoglio di prodotti offerti ai loro clienti automatizzando e integrando nuovi pagamenti e servizi di carte senza soluzione di continuità nel loro percorso clienti.

