Riassunto: Temenos scelta da Green Dot per aiutare a costruire e alimentare la banca digitale e la piattaforma di elaborazione su base cloud di Fintech

The Temenos Banking Cloud attiverà maggiori opzioni, funzionalità e scalabilità su una piattaforma più semplice e sicura per i clienti di servizi diretti e su piattaforma di banking

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario, oggi ha annunciato che Green Dot Corporation (NYSE: GDOT) ha scelto The Temenos Banking Cloud come piattaforma preferita per alimentare i suoi partner di servizi digitali di banca diretta e piattaforma bancaria (“BaaS”), consentendo un numero maggiore di esperienze di banking e pagamento più semplici, sicure e ricche di opzioni per i clienti, oltre a una crescita scalabile.

La piattaforma su cloud solida e scalabile di Temenos potenzierà lo stack tecnologico di Green Dot, consentendo ai collaboratori del fornitore leader di Banking Platform Services (BaaS) di integrare servizi finanziari – comprese opzioni di credito, pagamento, prestito, account DDA e altro – nei loro ecosistemi.

