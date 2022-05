Riassunto: Temenos porta soluzioni di banking digitali su AWS

Temenos estende il rapporto con AWS per alimentare i servizi digitali di cloud banking con maggiore sicurezza, scalabilità e affidabilità

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) e Amazon Web Services (AWS), hanno esteso il loro rapporto globale per offrire l’adozione di Temenos e avviare soluzioni su AWS. La collaborazione tecnologica mira a consentire a tutte le banche retail e commerciali – tradizionali e challenger – di offrire soluzioni di adozione e avviamento digitale con prestazioni superiori, scalabilità e sicurezza. Darà alle banche maggiore agilità, riducendo al contempo il “time to market” e migliorando l’efficienza dei costi. Le due società entreranno sul mercato con soluzioni per il banking retail, business, corporate e privato, oltre che patrimoniale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jessica Wolfe e Scott Rowe

Temenos – Pubbliche relazioni globali



Tel: +1 610 232 2793 e +44 20 7423 3857



Email : press@temenos.com

Alistair Kellie

Newgate Communications per conto di Temenos



Tel: +44 20 7680 6550



Email: allnewgatetemenos@newgatecomms.com