Riassunto: Temenos nominato leader nelle piattaforme di Digital Banking Engagement e Hub Evaluations da una società di ricerca indipendente

Temenos Infinity menzionata come “ottima scelta per le banche in cerca di capacità commerciali allo stato dell’arte” e “architettura orientata al futuro”, dal dossier del terzo trimestre 2021 Digital Banking Engagement Platforms (DBEP)

Temenos attribuisce la sua leadership alla sua tecnologia Explainable su base AI e sull’architettura di micro app che aumentano la velocità delle esperienze digitali iper-personalizzate dei clienti

Stando al rapporto DBEP, Temenos Quantum “aggiunge all’insieme capacità a basso codice”

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario, oggi ha annunciato di essere stata nominata azienda leader in due rapporti fondamentali – The Forrester Wave™: Digital Banking Engagement Platforms e Digital Banking Engagement Hubs valutazioni per il terzo trimestre 2021*.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media

Jessica Wolfe e Scott Rowe

Temenos – Pubbliche relazioni internazionali



Tel: +1 610 232 2793 e +44 20 7423 3857



Email : press@temenos.com

Alistair Kellie e Andrew Adie

Newgate Communications per conto di Temenos



Tel: +44 20 7680 6550



Email: allnewgatetemenos@newgatecomms.com