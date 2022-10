Riassunto: Temenos lancia la mitigazione self-service dei crimini finanziari su Temenos Banking Cloud

La nuova soluzione SaaS di Temenos per la mitigazione dei reati finanziari (FCM) consente alle banche di comporre e gestire la mitigazione di questi crimini tramite una piattaforma self-service sicura e in continua evoluzione

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato di essere la prima azienda a commercializzare un’offerta SaaS che consente alle banche di gestire la mitigazione dei reati finanziari (FCM) grazie a servizi bancari compositi basati su una piattaforma self-service sicura e in continua evoluzione.

Il prodotto FCM-as-a-Service di Temenos propone configurazioni predeterminate in linea con le normative globali di settore. Grazie al self-provisioning e agli aggiornamenti automatici che permettono di velocizzare la conformità e il time to value, le banche possono tagliare sui costi totali legati alla proprietà e migliorare il servizio clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

