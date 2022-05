Riassunto: Temenos lancia il servizio ESG Investing-as-a-Service per banche e gestori patrimoniali

Temenos svela la nuova soluzione per gli investimenti sostenibili in un momento di crescita record per le iniziative ambientali, sociali e di governance

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) oggi ha lanciato ESG Investing-as-a-service, una soluzione che aiuta le banche e i gestori patrimoniali a rispondere alla crescente domanda di investimenti sostenibili. L’offerta è stata presentata a 1.500 alti dirigenti bancari e del settore fintech al Temenos Community Forum di Londra.

Il servizio, eseguito su Temenos Banking Cloud su qualsiasi cloud oppure in loco, accelera i tempi di commercializzazione dei prodotti ESG conformi e della relativa reportistica, riducendo al contempo i costi di sviluppo. La soluzione combina il front office, la gestione dei dati di mercato e le capacità digitali di Temenos, incluse le potenti tecniche di filtraggio, valutazione e modellazione, con data feed esterni di fornitori diversi, per offrire un completo servizio end to end.

