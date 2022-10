Riassunto: Temenos lancia il calcolatore delle emissioni di carbonio su Temenos Banking Cloud

Temenos calcola le emissioni di carbonio delle proprie operazioni in cloud per aiutare le banche nella loro corsa verso il net zero

Le banche che utilizzano Temenos Banking Cloud beneficiano di una riduzione di oltre il 90% delle emissioni di carbonio rispetto alle infrastrutture e alle applicazioni tradizionali on premise

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) ha annunciato oggi la disponibilità di un calcolatore di emissioni di anidride carbonica – uno dei primi del settore – che offre ai suoi clienti una visione più approfondita dei dati relativi alle emissioni di anidride carbonica associate al loro consumo dei servizi di Temenos Banking Cloud.

Questo approccio è stato introdotto da Temenos per stimare le emissioni di carbonio delle proprie operazioni cloud e SaaS.

