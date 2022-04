Riassunto: Temenos è un leader nelle piattaforme digitali per la gestione patrimoniale, secondo un istituto di ricerca indipendente

Temenos ottiene eccellenti risultati in termini di strategia dei prodotti per la gestione patrimoniale e di forza dell’offerta

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la piattaforma bancaria sul cloud, figura come leader in The Forrester Wave™: Digital Wealth Management Platforms (DWMP) for Q1 2022 (The Forrester Wave™: le piattaforme digitali per la gestione patrimoniale (DWMP) nel primo trimestre del 2022).

Temenos ha ottenuto i punteggi più elevati nelle categorie relative alla strategia e all’offerta corrente. Nel documento si evidenzia che “Temenos eccelle nella maggior parte delle aree della funzionalità dei prodotti…” e che “il suo centro per l’innovazione si concentra su IA/ML spiegabili, capacità ESG (ambientali, sociali e di governance), asset digitali e analitica avanzata”.

La relazione, a cura di Vijay Raghavan, analista senior presso Forrester, sottolinea: “La piattaforma per la gestione patrimoniale di Temenos offre vaste capacità aziendali subito utilizzabili e l’accesso a un’ampia gamma di soluzioni fintech di terzi”.

