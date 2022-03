Riassunto: Temenos e Mastercard collaborano per velocizzare l’adozione di Request to Pay

Obiettivo della collaborazione è promuovere lo sviluppo di Request to Pay nel Regno Unito, semplificando il lancio, da parte degli istituti finanziari, di questi servizi mirati ai clienti

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la piattaforma bancaria sul cloud, oggi ha annunciato una collaborazione con Mastercard, società tecnologica globale leader nel settore dei pagamenti, che aiuterà le banche ad accelerare il lancio dei servizi Request to Pay nel Regno Unito. Questa nuova iniziativa combina le soluzioni predefinite su Temenos Banking Cloud con servizi Mastercard ‘market certified’, per rendere più semplice, veloce e conveniente il lancio dell’offerta Request to Pay da parte degli istituti finanziari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jessica Wolfe e Scott Rowe

PR globali Temenos



Tel.: +1 610 232 2793 e +44 20 7423 3857



Email: press@temenos.com

Alistair Kellie e Andrew Adie

Newgate Communications per Temenos



Tel.: +44 20 7680 6550



Email: allnewgatetemenos@newgatecomms.com