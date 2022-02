Riassunto: Temenos aiuta le challenger bank a partire nel giro di poche settimane con i nuovi servizi bancari sul Temenos Banking Cloud

Oltre 70 challenger bank scelgono come la piattaforma Temenos Banking Cloud

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), l’azienda di software bancario, oggi ha lanciato i suoi nuovi Temenos Banking Services progettati specificamente per soddisfare le esigenze specifiche delle banche “challenger”. Questi servizi possono essere lanciati rapidamente sul Temenos Banking Cloud, accelerando il time-to-market delle challenger bank con prodotti e servizi innovativi e aiutandole a scalare in modo rapido e a una frazione dei tradizionali costi di implementazione.

Con challenger bank come Alex Bank, Flowe, FlowBank, Green Dot, Varo Bank, Virgin Money Australia e WeLab Bank che hanno scelto la piattaforma aperta di Temenos per il banking modulare, Temenos ha superato il traguardo di 70 clienti “neobanche” e ora sta lanciando una gamma di nuovi servizi bancari ricchi di funzionalità per servire questo segmento in rapida crescita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

