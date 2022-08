Riassunto: Telestream si integra con Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM, migliora il monitoraggio e l’analitica della qualità dei video

Una migliore visibilità operativa e un tempo di commercializzazione più breve per video in streaming live oppure on demand grazie alla pre-integrazione di Telestream iQ con la piattaforma di utilizzo sicuro di Verimatrix

AIX-EN-PROVENCE, Francia e NEVADA CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), azienda leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, e Telestream, leader globale in soluzioni di controllo della qualità, test e misurazioni di video, oggi ha annunciato che Surveyor ABR Active, la tecnologia di controllo ABR streaming QoE e QoS monitoring di Telestream iQ è integrata all’interno di Verimatrix StreamkeeperSM Multi-DRM, disponibile sulla Piattaforma di realizzazione sicura di Verimatrix.

Grazie a questa integrazione, Telestream amplia ulteriormente le sue offerte innovative per il settore dei video digitali, che comprende l’automazione dei flussi di lavoro, l’elaborazione dei media e le soluzioni di controllo qualità per la produzione e la distribuzione di video.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per gli investitori di Verimatrix:

Jean-François Labadie, Direttore finanziario



finance@verimatrix.com

Contatto per i media di Verimatrix:

Matthew Zintel



matthew.zintel@zintelpr.com

Contatto per i media di Telestream:

Nord America

Doug Hansel



doug@highrezpr.com

+1-603-537-9248

EMEA e APAC

Jeneane Ezzell



jeneane@highrezpr.com

+44 7790 411561