Riassunto: Telenet Belgium realizza la Distributed Access Architecture (DAA) di Vecima con Remote PHY per portare la banda larga all’avanguardia

VICTORIA, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) oggi ha annunciato che Telenet Group (TNET.BR), uno dei più grandi fornitori di servizi di banda larga via cavo in Europa, sta introducendo la soluzione Distributed Access Architecture (DAA) di Vecima, con dispositivi Remote PHY di nuova generazione.

La soluzione interamente interfunzionale accelera la realizzazione di DAA nella rete di accesso di Telenet, consentendole di realizzare la sua mappa di reti 10G avvicinando la radiofrequenza al limite e offrendo il prossimo grande salto di velocità, capacità e bassa latenza.

Entra® EN2112 R-PHY Access Node è un nodo ad alta densità, compatto, a due porte, interfunzionale con nuclei della piattaforma di accesso ai cavi convergente (CCAP) e vCMTS (sistemi virtuali di terminazione modem via cavo), creando un ecosistema DAA aperto e flessibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

