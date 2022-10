Riassunto: Telefónica si allea con Radisys per aggiungere flessibilità e programmabilità alla sua rete con la Connect Open Broadband di Radisys

Telefónica muove la soluzione di banda larga frammentata di Radisys verso la realizzazione di una rete commerciale

HILLSBORO, Ore. e MADRID–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation e Telefónica S. A. hanno annunciato oggi che Telefónica sta frammentando la sua rete di banda larga con la gamma Connect Open Broadband di Radisys per ottenere una maggiore flessibilità e programmabilità della rete, per ridurre il rischio associato alle carenze della catena di fornitura, e per facilitare l’introduzione di nuove soluzioni di rete. Connect Open Broadband di Radisys viene fornita con componenti hardware e software, comprese la white-box Combo-PON OLT, il Connect Broadband Access Controller (CBAC) e il software Radisys Management System (RMS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nereus per Radisys



Matt Baxter, +1-503-619-0505



radisys@nereus-worldwide.com