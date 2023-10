Riassunto: Tecnotree si aggiudica un contratto innovativo per la trasformazione del BSS integrato Sensa AIML con un importante operatore nella regione MENA

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, azienda leader globale di piattaforme e servizi digitali per l’AI, il 5G e le tecnologie cloud-native, ha annunciato l’assegnazione di un contratto da diversi milioni di dollari con uno dei maggiori fornitori di una gamma di soluzioni di telecomunicazioni nella regione MENA. Con questo Progetto, Tecnotree mira a fornire il coinvolgimento dei clienti BSS integrato con l’intelligenza artificiale per l’operatore. Il contratto, che implementa il BSS completo assieme alla piattaforma Tecnotree Sensa Intelligence, è il secondo aggiudicato a Tecnotree in termini di caso d’uso dell’esperienza clienti guidata dall’AIML nel 2023.









Tecnotree Sensa è una tecnologia abilitata all’AI condivisa dall’intero portafoglio Tecnotree, mediante soluzioni AI configurabili e l’umanizzazione di esperienze digitali con intelligenza nel settore delle telecomunicazioni oltre a varie altre verticali nel settore.

