Riassunto: Tecnotree Sensa vince il primo contratto per l’esperienza clienti guidata da AIML con un operatore di 1° livello in America Latina

ESPOO & HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, una piattaforma digitale globale e leader nei servizi per la tecnologia del 5G e cloud nativa, ha annunciato di aver vinto il suo primo contratto per la piattaforma Customer 360 MDM RFP con la piattaforma Tecnotree Sensa Intelligence, lanciata solo due mesi fa. Tecnotree è stata selezionata per questo progetto da un operatore di 1° livello in America Latina, per il sistema di consolidamento dei dati dei clienti dell’azienda basato sulla piattaforma Tecnotree Sensa Intelligence.





Tecnotree Sensa è una nuova tecnologia abilitata all’intelligenza artificiale utilizzata nell’intera gamma di prodotti Tecnotree per consentire la creazione di soluzioni configurabili per l’AI che umanizzeranno le esperienze digitali con intelligenza, nelle telecomunicazioni e in altri settori verticali come la sanità, l’istruzione, lo sport, i servizi finanziari, lo spettacolo, i giochi e la realtà.

