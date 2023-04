Riassunto: Tecnotree riferisce ottimi risultati per il primo trimestre 2023, con una solida crescita e redditività in rialzo

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader globale nelle piattaforme e nei servizi digitali per il 5G e la tecnologia cloud nativa, ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2023, che dimostrano una crescita e un successo eccezionali. L’azienda ha fatto registrare l’ottima crescita del 17% nel fatturato netto, un risultato che fa di questo periodo il miglior primo trimestre degli ultimi quattro anni, in termini di performance delle entrate. Questa crescita eccezionale è stata trainata in primo luogo dalla regione delle Americhe, che ha contribuito massicciamente all’incremento delle entrate di Tecnotree.





Aspetti principali dei risultati finanziari del primo trimestre:

• Il fatturato netto è ammontato a 15,5 milioni di euro, con un rialzo del 17,0% sullo scorso anno

• Il risultato operativo si è attestato a 3,6 milioni di euro, con un aumento dell’80,5%

• Risultato netto di 1,8 milioni di euro, con un balzo del 79,2%

• Gli ordini ricevuti alla fine del trimestre erano pari a 67,8 milioni di euro

• Gli utili per azione sono stati di 0,01 euro

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Padma Ravichander, CEO di Tecnotree



Email: marketing@tecnotree.com