Riassunto: Tecnotree riconosciuto come vendor chiave nella Gartner Market Guide for CSP Customer Management and Experience Solutions

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader globale nelle piattaforme digitali e nei servizi per il 5G, l’IOT e la tecnologia cloud nativa, annuncia di essere stato nominato tra i vendor chiave nella 2022 Gartner Market Guide for CSP Customer Management and Experience Solutions (Guida Gartner 2022 al mercato delle soluzioni per la gestione e l’esperienza dei clienti CSP).

La relazione, a cura di Gartner, è il frutto della collaborazione tra gli analisti Juha Korhonen, Amresh Nandan, Chris Meering e Susan Welsh de Grimaldo. Si concentra su due componenti principali delle soluzioni CM&X (Customer Management and Experience), che apportano innumerevoli vantaggi ai CSP. La guida Gartner al mercato consente ai CSP di comprendere i trend del mercato e le strategie di sourcing, oltre che di tenere il passo con le soluzioni CM&X in evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Padma Ravichander, CEO di Tecnotree



Email: marketing@tecnotree.com