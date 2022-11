Riassunto: Tecnotree riconosciuta da Gartner® come fornitore rappresentativo nella Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader globale di piattaforme e servizi digitali per il 5G e tecnologie cloud-native, è fiera di annunciare di essere stata riconosciuta ancora come Representative Vendor nella Gartner® Market Guide for complete (RM&M) Revenue Management and Monetization Solutions (Guida del mercato per soluzioni complete di gestione e monetizzazione dei ricavi).





Gartner definisce la gestione e la monetizzazione dei ricavi CSP come, ‘Parte di BSS, in quanto soluzioni software commerciali pronte per l’uso che consentono ai CSP di svolgere la gestione dei loro ricavi (rating, addebiti, fatturazione, pagamenti, riscossioni, sicurezza dei ricavi e gestione delle frodi) e iniziative di monetizzazione.’ Gli investimenti chiave di Tecnotree nelle aree dell’ecosistema B2B2X basato sul cloud attraverso Moments, i suoi prodotti SaaS compatibili con i tre grandi cloud (Azure, AWS, GCP), e la sua crescita Fintech attraverso la piattaforma Diwa sono alla base di questo riconoscimento.

Contacts

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree



Email: marketing@tecnotree.com